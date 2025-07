Allegri dà il via libera, può lasciare il Milan: il club di Premier fa sul serio

Allegri ha dato il suo ok per la cessione del centrocampista. Il club inglese spinge per il giocatore del Milan

Il Nottingham Forest sta intensificando i propri sforzi per portare in Premier League Yunus Musah, il giovane e dinamico centrocampista statunitense attualmente in forza al Milan. Secondo le indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club inglese è seriamente intenzionato ad acquisire le prestazioni del giocatore, che sembra non rientrare nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

Musah, classe 2002, è un centrocampista versatile, dotato di grande corsa, fisicità e capacità di recuperare palloni, oltre a una buona visione di gioco. Acquistato dal Diavolo la scorsa estate dal Valencia, dove si era messo in mostra come uno dei talenti emergenti della Liga spagnola, il giovane statunitense non è riuscito a imporsi con la continuità desiderata nel centrocampo rossonero. La forte concorrenza nel reparto e, in parte, la necessità di adattarsi al calcio italiano hanno limitato le sue opportunità di mettersi in piena luce. Ora, con l’arrivo di Allegri, tecnico noto per il suo pragmatismo e per le sue scelte tattiche precise, il futuro di Musah al Milan appare sempre più incerto.

Per il Milan, l’eventuale cessione di Musah rappresenterebbe un’occasione per fare cassa e, al contempo, per alleggerire il reparto mediano, permettendo al club di Via Aldo Rossi di concentrarsi su profili più in linea con le richieste del nuovo tecnico. Il club meneghino è sempre attento a bilanciare le esigenze di bilancio con quelle tecniche, e la partenza del centrocampista potrebbe liberare risorse per ulteriori innesti.

Il Nottingham Forest, dal canto suo, è alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo e vede in Musah il profilo ideale per aggiungere energia e qualità alla mediana. La Premier League, con il suo ritmo elevato e la sua fisicità, potrebbe essere il campionato perfetto per le caratteristiche del calciatore americano, che ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli.

La trattativa è in fase avanzata, e il Forest spinge per chiudere l’operazione in tempi brevi. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il futuro di Yunus Musah sarà Oltremanica. Per il giocatore, si tratterebbe di una nuova sfida in un campionato prestigioso, con l’opportunità di rilanciarsi e dimostrare appieno il proprio valore, magari trovando quella continuità che gli è mancata nell’ultimo periodo con i rossoneri.