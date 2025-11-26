Allegri, i dati non mentono: numeri da record nei big match e quel muro eretto davanti a Maignan che fa la differenza

Allegri, la retroguardia rossonera blinda la porta nei big match ma soffre con le piccole: il netto calo dei gol subiti premia il lavoro tattico del tecnico

Uno dei segreti del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri risiede indiscutibilmente nella ritrovata solidità difensiva, un fattore che segna una netta discontinuità rispetto alle fragilità emerse nella passata stagione e negli ultimi anni. Fin dai primi giorni del ritiro estivo e durante la lunga tournée in Asia e Oceania, il tecnico livornese e il suo staff hanno lavorato maniacalmente sull’equilibrio tattico, con l’obiettivo primario di garantire maggiore copertura al reparto arretrato e proteggere la porta di Mike Maignan. Oggi, classifica e statistiche alla mano, i risultati stanno dando ampiamente ragione ad Allegri, certificando una crescita esponenziale della fase di non possesso.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport accende i riflettori proprio su questa metamorfosi tattica, analizzando nel dettaglio la tenuta della retroguardia. Il titolo del quotidiano è eloquente:«Il Milan fa blocco. Da Tomori a Pavlovic, il muro di Allegri si esalta con le big». I numeri confermano la tesi: i rossoneri hanno incassato ben sette gol in meno rispetto allo stesso punto dello scorso campionato. Un miglioramento drastico che trova la sua massima espressione nelle sfide più delicate: tra le grandi, solo il Napoli è riuscito a segnare alla squadra di Max, e soltanto su calcio di rigore.

Allegri, serve l’ultimo step con le piccole

Il rendimento nei big match contro avversarie del calibro di Roma, Inter, Napoli, Bologna e Juventus è stato quasi perfetto: la porta di Maignan è stata violata una singola volta. Un vero e proprio bunker che vede in Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic i pilastri insuperabili. Paradossalmente, le uniche crepe si sono viste contro le squadre medio-piccole, dove la concentrazione e l’intensità difensiva sono talvolta calate. È proprio questo il punto su cui Allegri dovrà insistere nelle prossime settimane: mantenere lo stesso livello di attenzione contro ogni avversario per blindare definitivamente la stagione.