Allegri Milan, retroscena raccontato da Matteo Moretto: ecco come interviene fronte calciomercato

Allegri Milan, retroscena da urlo raccontato da Matteo Moretto: ecco come interviene fronte calciomercato. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan, in questa sessione estiva, porta una firma ben precisa: quella di Massimiliano Allegri. A sottolinearlo con forza è Matteo Moretto, esperto di mercato di caratura internazionale, che ha evidenziato come l’allenatore livornese sia “totalmente al centro del mercato, è dentro ogni scelta, e indirizza dove e come può. È sicuramente l’allenatore con più peso specifico sul mercato degli ultimi anni”.

Questa affermazione di Moretto non è banale e sottolinea un cambio di paradigma significativo nella gestione sportiva del Milan. Dopo anni in cui le decisioni di mercato erano spesso frutto di compromessi tra diverse figure dirigenziali, ora Allegri sembra godere di un’autonomia e un’influenza senza precedenti. La fiducia riposta in lui dalla società è totale, e questo gli permette di plasmare la rosa a sua immagine e somiglianza, scegliendo i profili più adatti alla sua filosofia di gioco.