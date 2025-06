Calciomercato Milan, retroscena Maignan! Tra permanenza e rinnovo, Allegri decisivo. La ricostruzione

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Maignan: dal ruolo di Massimiliano Allegri agli scenari per il futuro. La ricostruzione

La recente mini finestra di calciomercato, istituita dalla FIFA in vista della Coppa del Mondo per Club, si è chiusa con un bilancio agrodolce per il calciomercato Milan. Se da un lato, come riportato da Pietro Mazzara, i rossoneri hanno definito l’uscita di Tijjani Reijnders, dall’altro non è andato in porto il trasferimento di Mike Maignan al Chelsea. Questi giorni sono stati caratterizzati da intensi contatti tra le parti, con il Milan che ha mantenuto ferma la sua valutazione sul portiere, nonostante il suo contratto sia prossimo ad entrare nell’ultimo anno, a partire dal 1° luglio.

Le distanze tra Milan e Chelsea sul valore economico del cartellino di Maignan si sono rivelate insormontabili fin dall’inizio. I Blues non si sono mai spinti oltre i 15 milioni di euro, mentre il Milan ha sempre richiesto 25 milioni. Una forbice significativa che il club londinese non ha concretamente cercato di colmare, pur avendo ricevuto il gradimento del giocatore per il trasferimento. La linea rossonera è rimasta irremovibile, scelta dettata dalla volontà di non svendere uno dei propri asset più preziosi. Il Chelsea, dal canto suo, ha fatto filtrare la convinzione che il Milan abbia cercato di ottenere una cifra superiore al reale valore di mercato attuale di Maignan.

Ora, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà tra il Milan e il suo portiere? Secondo quanto evidenziato da Mazzara, Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero, non sembrerebbe considerare un problema affrontare la prossima stagione con un portiere in scadenza di contratto, specialmente se si tratta di un elemento con le qualità tecniche e temperamentali di Maignan. Non sarebbe, del resto, una novità per il Milan, come già accaduto nella stagione 2020-21 con Gianluigi Donnarumma. A riprova di ciò, salvo clamorosi ripensamenti, a Maignan non dovrebbero essere tolti i gradi di capitano, una decisione che verrà ufficializzata nelle prossime settimane. Da parte sua, Maignan ha comunicato che, in caso di mancato trasferimento al Chelsea, si sarebbe messo a completa disposizione del Milan per una stagione da professionista esemplare, per poi eventualmente salutare l’anno prossimo.

Tuttavia, la finestra di calciomercato estivo è appena all’inizio e le dinamiche potrebbero ancora cambiare. La sensazione, come sottolineato da Mazzara, è che se al Milan dovesse pervenire un’offerta di 25 milioni di euro da parte di un top club europeo, magari impegnato in Champions League, e tale destinazione fosse gradita al giocatore, una partenza non sarebbe da escludere. In tal caso, il Milan si troverebbe a dover tornare sul mercato per acquisire un nuovo titolare. Viceversa, la permanenza di Maignan darebbe al club un anno di tempo per valutare attentamente la scelta del prossimo portiere rossonero.

Infine, per quanto riguarda la questione del rinnovo contrattuale di Maignan, al momento sembrano esserci poche possibilità di un riavvicinamento tra le parti. È difficile immaginare una ricucitura dei rapporti in tempi brevi. Tuttavia, il calciomercato è imprevedibile e, nei prossimi mesi, ogni scenario potrebbe prendere forma, con entrambe le parti che dovrebbero fare un passo l’una verso l’altra per superare le divergenze attuali. Solo il tempo dirà quale sarà il futuro di Mike Maignan in maglia rossonera.