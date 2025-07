Allegri e il suo nuovo Milan, in attesa di Jashari: oggi il via a Milanello. Le ultime sul centrocampista

Allegri inizia la sua seconda esperienza al Milan! Il tecnico toscano attende il centrocampista dal Club Brugge

È un giorno di grande attesa a Milanello, il quartier generale rossonero, dove oggi prende il via il raduno pre-campionato del Milan. Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano tornato sulla panchina del Diavolo, ritrova i suoi giocatori e inizia ufficialmente la nuova stagione. Con l’avvio della preparazione, cresce anche l’attesa per i nuovi innesti che andranno a rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Il Mercato Rossonero: Tra Ricci e Jashari

Dopo l’arrivo di Samuele Ricci, centrocampista italiano proveniente dal Torino e noto per la sua visione di gioco e capacità di interdizione, i riflettori del mercato rossonero si spostano su un altro obiettivo prioritario: Ardon Jashari. Il giovane e promettente centrocampista albanese, attualmente in forza al Club Brugge, è l’indiziato numero uno per rinforzare ulteriormente la mediana del club meneghino.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa con il Club Brugge si sta facendo sempre più intensa. La dirigenza del Milan, con il supporto di Allegri, sta lavorando per portare il talentuoso Jashari a San Siro. Il giocatore è un profilo che si adatta perfettamente alle esigenze tattiche dell’allenatore, che cerca dinamismo, qualità nel palleggio e capacità di recupero palla nel cuore del centrocampo. Jashari, pur essendo giovane, ha già dimostrato personalità e una notevole maturità in campo, attirando l’attenzione di diversi club europei.

Le Aspettative per la Nuova Stagione

L’obiettivo del Diavolo è chiaro: costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i vertici della Serie A e di ben figurare nelle competizioni europee. Allegri, con la sua esperienza e la sua pragmaticità, è l’uomo giusto per guidare questo progetto. I nuovi acquisti saranno fondamentali per raggiungere questi obiettivi, fornendo al tecnico le alternative necessarie per affrontare una stagione lunga e impegnativa.

Con il raduno di Milanello, inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento alla nuova stagione. I tifosi rossoneri sono in fermento, pronti a sostenere la squadra e ad accogliere i nuovi volpi che andranno a vestire la gloriosa maglia del Diavolo. Il mercato è ancora lungo, ma le prime mosse indicano una chiara strategia: rinforzare il centrocampo con giocatori giovani, talentuosi e funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri.