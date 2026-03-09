Allegri vince il derby e riapre il campionato: il messaggio alla squadra nel post-partita è chiarissimo. Cosa succede ora

Allegri sale a 60 punti e riapre almeno simbolicamente la corsa allo scudetto: il tecnico però pensa solo alla Champions League

La città di Milano si risveglia sotto un unico colore: il rossonero. Dopo il successo dell’andata, il Milan di Massimiliano Allegri si aggiudica anche il derby di ritorno, imponendosi nuovamente per 1-0 in un San Siro ribollente di passione. Se a novembre era stato Christian Pulisic a decidere la stracittadina, stavolta l’eroe della serata è un protagonista inaspettato: Pervis Estupiñán. Grazie a questa vittoria fondamentale in questo marzo 2026, il Milan riduce il distacco dalla capolista nerazzurra a sette lunghezze, riaprendo simbolicamente una corsa al titolo che sembrava ormai chiusa.

Allegri e la mossa tattica: Estupiñán punisce Luis Henrique

Il gol partita è frutto di una precisa intuizione tattica di Allegri, che per tutta la settimana ha spronato l’esterno ecuadoriano a puntare con insistenza Luis Henrique. Estupiñán, arrivato in estate dal Brighton e scivolato nelle gerarchie dietro al giovane Bartesaghi, ha risposto presente nel momento più delicato: «È il gol più importante della mia vita», ha dichiarato visibilmente emozionato nel post-partita.

L’assist vincente è arrivato da un sontuoso Youssouf Fofana, capace di dominare il centrocampo e servire il pallone decisivo che ha mandato in estasi i 75.000 tifosi presenti e il presidente Gerry Cardinale, sceso negli spogliatoi per complimentarsi personalmente con la squadra.