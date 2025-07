Allegri, prima di andare al Milan: contatto con l’Inter? La rivelazione

Allegri è stato contattato dall’Inter prima di andare al Milan? Sandro Sabatini ha svelato qualche retroscena

Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, ha svelato un retroscena legato a Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan.

LE PAROLE – «Beppe Marotta direttamente non ha mai sentito Max Allegri per la panchina dell’Inter, se c’è stata qualche telefonata interlocutoria con qualche agente non lo so, ma credo che uno come Allegri Marotta non lo volesse, non voleva un allenatore che gli facesse ombra».

Circolano nuove indiscrezioni riguardo al rapporto tra Beppe Marotta e Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sandro Sabatini, giornalista sportivo e opinionista, Marotta non avrebbe mai avuto un contatto diretto con Allegri per offrirgli la panchina nerazzurra (prima che il toscano passasse al Milan).

Questa rivelazione apre uno scenario interessante sul mercato degli allenatori e sulle dinamiche interne ai club. Allegri, noto per la sua pragmatica visione del calcio e la capacità di ottenere il massimo dai suoi giocatori anche in contesti complessi, è sempre stato un nome di richiamo per le grandi squadre. Tuttavia, sembra che l’Inter, sotto la guida di Marotta, abbia preferito intraprendere altre strade.

La tesi avanzata da Sabatini suggerisce una motivazione più profonda dietro questa presunta mancanza di interesse da parte del dirigente nerazzurro. “Credo che uno come Allegri Marotta non lo volesse, non voleva un allenatore che gli facesse ombra”, ha dichiarato Sabatini. Questa affermazione dipinge un quadro in cui l’AD interista, figura di spicco nel panorama dirigenziale, avrebbe preferito affiancarsi a un tecnico meno “ingombrante” o, per usare un termine calcistico, meno “accentratore” di attenzioni.

Un allenatore del calibro di Allegri, con la sua forte personalità e il suo indiscusso carisma, potrebbe aver rappresentato, nell’ottica di Marotta, una potenziale concorrenza in termini di visibilità e influenza all’interno del club. L’Inter, in questi anni, ha costruito un percorso basato su un’attenta programmazione e una gestione che vede spesso la figura dirigenziale in primo piano, a dettare la linea e le strategie. Un tecnico con un profilo così elevato come Allegri, abituato a dettare le sue condizioni e ad avere un peso decisionale importante, potrebbe non essersi allineato a questa visione.

Questa prospettiva solleva interrogativi sulle complesse relazioni tra dirigenti e allenatori nel calcio moderno, dove il bilanciamento dei poteri e delle figure di riferimento all’interno di una società è cruciale. L’Inter ha comunque trovato la sua strada, ottenendo successi importanti. Resta il fatto che la “non trattativa” con Massimiliano Allegri, se confermata, rappresenta un capitolo intrigante nella storia recente del club di Milano.