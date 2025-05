Allegri Milan, il tecnico ha firmato il contratto con il club: siamo ad un passo dall’ufficialità. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Come riportato da Matteo Moretto pochi minuti fa, assieme al dirigente rossonero Giorgio Furlani, ha firmato il contratto.

In seguito anche Fabrizio Romano ha lanciato l’HERE WE GO. Per Max si tratta di un ritorno: adesso è chiamato a rifondare il Milan, reduce da una stagione molto deludente.