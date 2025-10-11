Allegri fa volare il suo Milan, i numeri in difesa sono impressionanti: primi in Serie A in diversi fattori

Allegri fa primeggiare il suo Milan in diversi fattori, specialmente in difesa ci sono numeri importanti

L’avvio di stagione del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo per imporre la sua filosofia di “corto muso”, ha messo in mostra numeri difensivi sbalorditivi. Dopo le prime sei giornate di campionato, i rossoneri non solo sono in vetta alla classifica per solidità, ma dominano le statistiche avanzate, confermando come la disciplina tattica sia la vera arma segreta di questa squadra.

Il lavoro del nuovo staff tecnico è evidente: il club di Via Aldo Rossi non subisce praticamente nulla, trasformando il campo in una vera e propria fortezza.

I Numeri che Infrangono le Critiche: L’Impatto degli Expected Goals (xG)

A dispetto di un calcio che ad alcuni può apparire meno “spumeggiante”, l’efficacia difensiva del Milan è supportata da dati inequivocabili. Le statistiche dimostrano che, in tutti i parametri chiave della fase di non possesso, i rossoneri si posizionano al primo posto in Serie A in una serie di fattori.

Analizzando le performance dopo le prime sei uscite stagionali, la supremazia del Diavolo è netta:

Media Gol Subiti: Il Milan detiene la media più bassa di reti incassate, a testimonianza di una retroguardia che concede pochissime chance concrete agli avversari.

Il detiene la media più bassa di reti incassate, a testimonianza di una retroguardia che concede pochissime chance concrete agli avversari. Media xG Concessi: Il dato sugli Expected Goals (xG) concessi , che misura la qualità delle occasioni da gol create dalle squadre avversarie, è il più basso del campionato.

Il dato sugli , che misura la qualità delle occasioni da gol create dalle squadre avversarie, è il più basso del campionato. xG per Tiro Concesso: Ancora più significativo è il valore di xG per tiro concesso , che evidenzia come i tiri che arrivano verso la porta difesa da Mike Maignan , (il portiere francese titolare e leader del reparto), sono sistematicamente a bassa probabilità di trasformazione in rete.

Ancora più significativo è il valore di , che evidenzia come i tiri che arrivano verso la porta difesa da , (il portiere francese titolare e leader del reparto), sono sistematicamente a bassa probabilità di trasformazione in rete. xG in Contropiede Concessi: Infine, il Milan eccelle nel limitare le occasioni generate dalle ripartenze avversarie. L’xG in contropiede concesso è il più basso, segno che l’organizzazione in fase di transizione difensiva è impeccabile, impedendo agli avversari di sfruttare gli spazi aperti.

Solidità Tattica come Base per il Successo

Questi dati statistici evidenziano la trasformazione voluta da Allegri, che ha costruito la crescita dei suoi uomini partendo dalla compattezza e dall’equilibrio. Il Milan si muove come un blocco unico, in cui ogni giocatore, dalla punta all’ultimo difensore, partecipa attivamente alla fase di copertura.

Se è vero che la difesa vince i campionati, questo inizio di stagione è un segnale forte e chiaro per la corsa allo Scudetto, dimostrando che la solidità è la nuova chiave del successo del Diavolo.