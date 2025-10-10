Allegri Milan, il tecnico eletto miglior allenatore del mese di settembre in Serie A – FOTO. Segui le ultimissime sui rossoneri

La rinascita del Milan sotto la guida del suo nuovo allenatore ha ottenuto il suo primo, prestigioso riconoscimento ufficiale. La Lega Serie A ha incoronato Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, come “Miglior Allenatore del Mese” per l’incredibile performance di settembre. Questo premio è il sigillo su un avvio di stagione che ha proiettato i rossoneri nuovamente tra i pretendenti al titolo.

La scelta della Lega è stata determinata dai risultati straordinari ottenuti in campionato: su sei partite giocate, il Diavoloha conquistato tredici punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio, con una sola sconfitta. A questo bilancio si aggiungono le due vittorie conseguite in altrettante partite di Coppa Italia, che certificano l’efficacia del metodo Allegrifin dalle prime uscite stagionali.

L’Impatto di Allegri: Pragmatismo e Ritorno alla Solidità

Il tecnico livornese è tornato sulla panchina del Milan con l’obiettivo dichiarato di riportare la disciplina e la solidità tattica che hanno caratterizzato i suoi anni d’oro. Il premio di Miglior Allenatore di Settembre è la prova tangibile di quanto il suo approccio pragmatico abbia subito attecchito in uno spogliatoio rinnovato e pieno di talento.

L’abilità di Allegri nel plasmare rapidamente il centrocampo, integrando nuovi innesti come Luka Modrić e valorizzando il potenziale offensivo di Christian Pulisic (anch’egli premiato come miglior giocatore di settembre), è stata cruciale. L’allenatore ha saputo bilanciare l’esigenza di vincere subito con la costruzione di un impianto di gioco affidabile e difficile da affrontare.

Il Successo del Progetto: La Sinergia con Igli Tare

Questo riconoscimento non è solo un trionfo personale per Massimiliano Allegri, ma è anche la validazione del progetto tecnico-dirigenziale lanciato quest’estate. La rinascita del Diavolo è il risultato della perfetta sinergia tra la visione tattica dell’allenatore e la strategia di mercato del nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese.

Tare ha fornito ad Allegri i profili di esperienza e carattere richiesti, creando una rosa profonda e capace di competere su più fronti. L’alchimia tra le scelte di mercato del DS e la gestione del gruppo da parte del mister sta permettendo ai rossoneri di navigare con estrema convinzione tra le prime posizioni della classifica.

Il premio ad Allegri è un segnale forte lanciato a tutto il campionato: il Milan è tornato ad essere una potenza dominante, guidata da un allenatore che sa come si vince.