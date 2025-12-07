 Allegri parla così della fase difensiva rossonera: le parole
Allegri e una fase difensiva...collettiva. Le parole del tecnico rossonero sul reparto arretrato

Allegri e le critiche a Fofana. Le parole del tecnico rossonero a difesa del centrocampista francese

Allegri e il momento difficile di Gimenez. Il tecnico rossonero parla così dell'attaccante messicano

Orlando e la sua convinzione: senza le coppe è un Milan da Scudetto. Ma ai rossoneri serve questo...

Allegri e la mancanza di un vero centravanti. Le parole del tecnico rossonero in conferenza

Allegri e una fase difensiva…collettiva. Le parole del tecnico rossonero sul reparto arretrato

Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Torino, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così sulla sfida ai granata. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra a quella dei singoli, fino agli errori da non fare durante la partita. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Allegri sulla fase difensiva

Sulla fase difensiva: «Sotto questo aspetto qui della fase difensiva ho detto ai ragazzi che è una questione di squadra, non di difensori. Per vincere bisogna sporcarci i pantaloncini, altrimenti il risultato a casa non si porta: se usciamo puliti dal campo i risultati non si portano a casa. Quando non abbiamo palla bisogna difendere tutti insieme, come stanno facendo i ragazzi. Ma bisogna continuare a lavorare e migliorare, ogni partita ha le due difficoltà: bisogna essere focalizzati sull’obiettivo finale facendo un passettino alla volta. Senza deprimerci dopo le sconfitte, eravamo molto dispiaciuti dopo la sconfitta in Coppa Italia, ma domani abbiamo un’opportunità per continuare il cammino in campionato».

LA CONFERENZA COMPLETA DI ALLEGRI

