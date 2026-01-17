Allegri Milan, continuità da record in Serie A: i numeri che certificano la solidità rossonera

Allegri Milan, una striscia di imbattibilità che racconta crescita, equilibrio tattico e continuità di risultati nel campionato di Serie A

Il Milan continua a macinare risultati e a scrivere numeri significativi nella sua stagione di Serie A. I rossoneri hanno infatti raggiunto 19 partite consecutive senza sconfitte all’interno dello stesso campionato, con un bilancio di 12 vittorie e 7 pareggi, un traguardo che mancava da oltre vent’anni. Un dato che certifica la solidità del progetto tecnico e la continuità mostrata settimana dopo settimana.

Secondo le statistiche ufficiali, questa è la prima volta dal periodo compreso tra gennaio e maggio 2004 che il Milan resta imbattuto per 19 gare di fila in Serie A. All’epoca, sulla panchina rossonera sedeva Carlo Ancelotti, allenatore emiliano noto per la sua gestione equilibrata e per un calcio basato su qualità e controllo del gioco. In quella striscia, il Milan collezionò 15 vittorie e 4 pareggi, ponendo le basi per una delle epoche più vincenti della propria storia.

Il dato attuale assume un peso ancora maggiore se contestualizzato nel campionato moderno, caratterizzato da maggiore equilibrio e da un livello medio molto alto. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese esperto e profondo conoscitore della Serie A, sta mostrando una notevole capacità di adattamento alle diverse fasi delle partite, alternando gestione del possesso e compattezza difensiva.

Dal punto di vista tattico, il Milan ha trovato stabilità grazie a un’organizzazione solida e a interpreti in grado di garantire continuità di rendimento. La fase difensiva appare più affidabile, mentre in attacco la squadra riesce spesso a colpire nei momenti chiave, senza perdere equilibrio. Un approccio pragmatico che ha permesso ai rossoneri di evitare passaggi a vuoto anche nei momenti più delicati della stagione.

Questo filotto di risultati non rappresenta soltanto un primato statistico, ma anche un segnale forte lanciato al campionato. La continuità è spesso il vero spartiacque tra una buona squadra e una squadra competitiva per obiettivi importanti, e il Milan sembra aver imboccato la strada giusta.

Come riportato da Opta, i numeri confermano una tendenza chiara: la squadra rossonera ha ritrovato quella affidabilità che storicamente ha sempre fatto la differenza nei campionati di vertice.

