Allegri Milan, Collovati non ha dubbi: «Sono favorevole al suo ritorno, non condivido questa cosa di Sacchi». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Fulvio Collovati (campione del mondo con l’Italia nel 1982) ha fatto commentato le voci riguardanti il ritorno di Allegri.

Come post Conceicao si fa il nome di Allegri. Lei cosa ne pensa?

«Ho letto che Sacchi sarebbe contrario. Per me Allegri rientra nella schiera di quei numeri uno che sono una decina nel panorama nazionale e internazionale. Sono favorevole ad un suo ritorno e sono sempre stato un suo difensore quando era alla Juve. E i bianconeri se ne stanno accorgendo adesso. Ha fatto terzo posto e vittoria della Coppa Italia con una squadra abbastanza scadente. Ritorni che vanno male? Non è sempre così. Al Milan è successo con Capello e Sacchi ma ci sono stati anche dei ritorni ottimi. Allegri è legato ai colori rossoneri, secondo me può fare bene. Il Milan ha bisogno di un punto di riferimento che in questo momento manca sia in società che nella squadra. La realtà è questa».