Allegri Milan, che attacco di Cassano: «Giornalai, caso strano esce sempre il suo nome come sostituto di Conceicao». Le ultimissime notizie

Intervenuto a come ogni lunedì aViva El Futbol, Antonio Cassano, ex giocatore di Milan e Roma, ha parlato così della possibile conferma di Conceicao e delle voci che vorrebbero Allegri al suo posto.

PAROLE – «Mi piace quando parla con molti ‘giornalai’ che spesso fanno i nomi del suo sostituto. Stranamente esce sempre il nome di Allegri. Nei suoi confronti stanno avendo zero rispetto. Una che lavora va lasciato lavorare. Io sono stato il primo ad attaccarlo. Ora ha conquistato una finale di Coppa Italia e sta iniziando a raddrizzare la squadra. Perché non dargli tempo per fargli cominciare una stagione dall’inizio. Lui è arrivato in un momento di difficoltà della società».