Allegri Milan, retroscena da urlo raccontato da Matteo Moretto: ecco come interviene fronte calciomercato. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan, in questa sessione estiva, porta una firma ben precisa: quella di Massimiliano Allegri. A sottolinearlo con forza è Matteo Moretto, esperto di mercato di caratura internazionale, che ha evidenziato come l’allenatore livornese sia “totalmente al centro del mercato, è dentro ogni scelta, e indirizza dove e come può. È sicuramente l’allenatore con più peso specifico sul mercato degli ultimi anni”.

Questa affermazione di Moretto non è banale e sottolinea un cambio di paradigma significativo nella gestione sportiva del Milan. Dopo anni in cui le decisioni di mercato erano spesso frutto di compromessi tra diverse figure dirigenziali, ora Allegri sembra godere di un’autonomia e un’influenza senza precedenti. La fiducia riposta in lui dalla società è totale, e questo gli permette di plasmare la rosa a sua immagine e somiglianza, scegliendo i profili più adatti alla sua filosofia di gioco.

Le prime mosse di mercato, come l’interesse per Yunus Musah (ormai al Napoli) e la possibile permanenza di Alexis Saelemaekers, testimoniano questa centralità. Allegri non è un semplice “allenatore-gestore”, ma un vero e proprio “manager” all’inglese, con un potere decisionale che va ben oltre il campo. Non si limita a indicare dei ruoli o delle caratteristiche, ma entra nel merito dei nomi, valutando non solo le qualità tecniche, ma anche la compatibilità con le sue idee tattiche e la sua visione di squadra.

Questa “mano libera” data ad Allegri è un chiaro segnale di come il Milan voglia ricostruire una squadra competitiva in tempi rapidi. La dirigenza ha deciso di puntare forte sull’esperienza e sul pragmatismo del tecnico, affidandogli le chiavi del mercato per tornare ai vertici. I tifosi, seppur in attesa di vedere i primi risultati concreti, osservano con interesse questa nuova fase, sperando che il “peso specifico” di Allegri sul mercato si traduca in acquisti mirati e in un Milan finalmente all’altezza delle proprie ambizioni.