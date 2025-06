Allegri Milan, Calamai non ha alcun dubbio sulla scelta presa da Tare: le sue parole dividono i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Nel valzer di panchine che ha animato la Serie A, la mossa del Milan di riportare Massimiliano Allegri alla guida tecnica è quella che convince maggiormente Luca Calamai. Nel suo editoriale per TMW, il noto giornalista ha espresso la sua chiara preferenza per questa scelta, evidenziando come l’accoppiata Allegri-Milan, soprattutto in assenza di impegni europei, possa replicare l’effetto sorpresa del Napoli della scorsa stagione.

“L’Inter sarebbe stata perfetta per Max Allegri. E Marotta era pronto a prenderlo”, scrive Calamai, sottolineando come ci fossero altre opzioni sul tavolo per l’allenatore livornese. Tuttavia, la decisione di Igli Tare di affidargli la panchina rossonera è, a suo avviso, la più azzeccata tra tutte quelle viste nel panorama degli allenatori in queste settimane.

Calamai è fiducioso che Allegri, con il suo pragmatismo e la sua capacità di ottenere il massimo dai suoi giocatori, possa costruire un “instant team”, una squadra capace di raggiungere risultati immediati. L’assenza di coppe europee, in particolare, è vista come un vantaggio non indifferente, in quanto permetterà al tecnico di concentrare tutte le energie sul campionato, proprio come accaduto al Napoli nell’annata precedente.

L’ottavo posto della scorsa stagione ha imposto al Milan un cambio di rotta drastico, abbandonando i progetti a lungo termine per abbracciare una filosofia più orientata al “tutto e subito”. In questo contesto, Massimiliano Allegri, il “principe dei realisti”, sembra essere la figura ideale per guidare i rossoneri verso l’obiettivo di tornare protagonisti fin dalle prime battute nella lotta scudetto.