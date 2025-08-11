Allegri Milan, la benedizione di Balotelli: «Sono felice per lui. E dico questo sul ritorno di Galliani»

Allegri Milan, arriva il commento di Balotelli in vista della prossima stagione. Con il ritorno anche di Galliani

Mario Balotelli, l’attaccante dal passato burrascoso ma dal talento cristallino, è tornato a parlare del suo legame con le due squadre di Milano in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore di Milan e Inter ha provato a fare chiarezza sulla sua fede calcistica, che lo ha visto indossare entrambe le maglie nel corso della sua carriera.

“Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi,” ha esordito Balotelli, mostrando un affetto sincero per le due realtà. Quando gli è stato chiesto se si sentisse più interista o milanista, la sua risposta è stata un mix di nostalgia e pragmatismo: “Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero.” Un passato da tifoso dell’Inter, dunque, ma con un’apertura verso il mondo rossonero, che Balotelli ha sempre guardato con un occhio di riguardo. Tuttavia, ha voluto precisare: “Ma essere tifoso è un’altra cosa,” mettendo in chiaro che il suo professionismo lo ha portato a non schierarsi mai apertamente.

Balotelli ha poi commentato l’attualità del Milan, esprimendo la sua felicità per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il tecnico che lo ha allenato e valorizzato nella sua seconda esperienza in rossonero. “Sono felice per Max,” ha detto l’attaccante, un attestato di stima che sottolinea il forte legame tra i due.

Ma non è solo il ritorno di Allegri a far sorridere Balotelli. Il giocatore ha anche espresso la sua approvazione per il sempre più probabile ritorno di Adriano Galliani, storico dirigente rossonero. “È un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti,” ha chiosato, riconoscendo il ruolo cruciale che l’ex amministratore delegato ha avuto nel passato glorioso del club.

Le parole di Balotelli mettono in luce il nuovo corso del Milan, che si affida a due figure di grande spessore per tornare a competere ai massimi livelli. Il lavoro del nuovo direttore sportivo Igli Tare, in sintonia con le idee di Allegri e con l’esperienza di Galliani, sta creando un ambiente stimolante e ambizioso, che fa ben sperare i tifosi rossoneri. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra vincente, capace di affrontare ogni sfida con la giusta mentalità e con la qualità necessaria per raggiungere i traguardi più alti.