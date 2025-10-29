Connect with us

1 minuto ago

Allegri

Allegri Milan, svelato il retroscena all’intervallo contro l’Atalanta: che cosa ha detto alla squadra. Le ultimissime notizie

Il Milan esce con un punto prezioso, ma non del tutto soddisfacente, dalla trasferta in casa dell’Atalanta. La sfida, terminata 1-1 (reti di Ricci e Lookman), ha messo in mostra due volti dei rossoneri, come sottolineato anche dall’allenatore Massimiliano Allegri ai microfoni di Milan TV nel post-partita. Il tecnico toscano, il cui operato è costantemente monitorato dal DS Igli Tare, ha analizzato la prestazione con la consueta lucidità.

«Non è semplice giocare qui a Bergamo, contro una squadra forte e intensa come l’Atalanta», ha esordito Allegri. Il rammarico principale è legato alla gestione della prima frazione, dopo il vantaggio iniziale: «Dopo il gol del vantaggio abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Ho detto ai ragazzi nell’intervallo che potevamo solo migliorare!»

