Allegri Milan, clamorosa apertura del tecnico ai rossoneri! Può arrivare subito, Fonseca all’ultima spiaggia

Allegri Milan, apertura del tecnico livornese al ritorno in panchina già a metà campionato: per Fonseca ultima spiaggia a Verona

Come riportato da calciomercato.com, Allegri ha aperto al Milan come possibile sostituto di Fonseca: per il portoghese Verona è l’ultima spiaggia.

PAROLE – «Il Milan, é giusto sottolinearlo, non ha avuto alcun contatto diretto con altri allenatori. Le idee ci sono – com’è normale che sia – e vanno in direzione di un tecnico italiano o che conosca la Serie A. Ecco perché Xavi, sondato da Ibrahimovic nella primavera scorsa, è un candidato improbabile allo stato attuale. Ci sono state voci su Roberto Mancini nei giorni scorsi ma l’opzione più accreditata è quella che porta a Massimiliano Allegri, con Maurizio Sarri in seconda battuta. L’ex tecnico della Juventus ha fatto sapere di essere disponibile a parlare con il Milan, anche per subentrare a Fonseca a differenza di altri progetti stranieri che prenderebbe in considerazione solo a partire da luglio».