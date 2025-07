Allegri Milan, Ambrosini non ha dubbi: questo l’obiettivo della squadra rossonera nella prossima stagione

Allegri Milan, Massimo Ambrosini, leggenda rossonera e noto opinionista, ha parlato degli obiettivi rossoneri della prossima stagione

L’ex colonna del centrocampo e storico capitano rossonero, Massimo Ambrosini, ha espresso le sue aspettative sul nuovo corso del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. In un’intervista esclusiva al Quotidiano Sportivo, Ambrosini ha sottolineato l’importanza di un approccio ambizioso per il Diavolo.

“Il Milan deve partire con l’ambizione di dover primeggiare o di provare a dare fastidio a chi si metterà davanti,” ha dichiarato l’ex numero 23 del club meneghino. Questa affermazione evidenzia la necessità per i rossoneri di tornare ai vertici del calcio italiano. Un fattore chiave, secondo Ambrosini, sarà l’assenza dalle competizioni europee: “Un’annata senza coppe consente di recuperare al meglio e lo abbiamo visto con il Napoli l’anno scorso.” Questo aspetto, spesso percepito come un punto debole, potrebbe invece rivelarsi un vantaggio significativo, permettendo alla squadra di concentrarsi pienamente sul campionato e migliorare la condizione fisica dei suoi effettivi.

L’ex perno del centrocampo non ha dubbi sull’importanza delle prossime mosse di mercato per il club di via Aldo Rossi. “Sarà importante anche il mercato, l’obiettivo deve essere quello di stare in testa alla classifica, anche se non sarà facile,” ha ribadito Ambrosini. Le sue parole sottolineano come gli innesti estivi saranno cruciali per costruire una rosa competitiva e in grado di lottare per il vertice della Serie A. I tifosi del club lombardo attendono con ansia di vedere quali volti nuovi si uniranno alla causa.

Gattuso CT della Nazionale: “L’Uomo Giusto al Posto Giusto”

Massimo Ambrosini ha anche espresso il suo entusiastico supporto per la nomina di Rino Gattuso, suo ex compagno di squadra nel Milan e icona della grinta italiana, a nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’annuncio ha suscitato grande interesse e le parole di Ambrosini ne rafforzano la validità.

“Rino è l’uomo giusto al posto giusto,” ha affermato l’ex capitano, evidenziando la perfetta sintonia tra il carattere di Gattuso e il ruolo che andrà a ricoprire. “Saprà trasmettere la sua passione azzurra, la sua forza, la sua determinazione, ma non solo.” Ambrosini ha voluto sfatare il mito di un Gattuso focalizzato solo sull’aspetto emotivo, ponendo l’accento sulla sua preparazione tattica: “Spesso si parla di lui per il carattere e per lo stile comunicativo, trascurando che è un allenatore preparato, oggi direi anche navigato.”

La vasta esperienza di Gattuso come allenatore, maturata sia in Italia che all’estero, lo rende, secondo Ambrosini, una risorsa tecnica preziosa per gli Azzurri. “Ha attraversato tante esperienze, in Italia e all’estero, quindi Gattuso sarà per l’Italia anche un valore tecnico importante.” Nonostante la fiducia, Ambrosini è consapevole delle sfide che attendono il neo-CT: “Compito non facile, ruolo impegnativo in una fase storica particolare, sarà osservato in tutti i particolari.” La Nazionale italiana, sempre sotto i riflettori, affronterà un periodo cruciale, e la leadership di Gattuso sarà fondamentale per guidarla verso nuovi successi.