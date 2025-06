Ambrosini promuove il ‘nuovo’ Milan di Allegri: «Max è una garanzia. Su Modric…»

Ambrosini, leggenda del Milan, ha approvato il ritorno a Milanello di Allegri e l’imminente arrivo di Luka Modric a parametro zero

Massimo Ambrosini, storico ex centrocampista e capitano rossonero, si è espresso con entusiasmo sulle prospettive del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. Intervistato dal Corriere dello Sport, Ambrosini ha offerto la sua visione sul ritorno del tecnico toscano e sull’ipotetico arrivo di grandi campioni come Luka Modric, tracciando un quadro ricco di ottimismo e concretezza. Le sue parole risuonano come un chiaro endorsement per una delle squadre più seguite del calcio italiano, in un momento cruciale di rinnovamento e ambizione.

Il Ritorno di Allegri: Una “Garanzia” per il Milan

L’ex numero 23 rossonero non ha dubbi sul valore aggiunto che Massimiliano Allegri può portare al Diavolo. “Max è una garanzia, sai perfettamente cosa vai a prendere con lui”, ha dichiarato Ambrosini al Corriere dello Sport, sottolineando la sicurezza e la prevedibilità positiva che l’allenatore incarna. La scelta di richiamare Allegri è vista come una mossa che va sul sicuro, offrendo una base solida su cui costruire il futuro. Ambrosini ha inoltre rivelato un dettaglio importante sullo stato d’animo del tecnico: “So che è carico, estremamente carico, quindi ci sono ottimi presupposti“. Questo aspetto psicologico è fondamentale, poiché una rinnovata motivazione di Allegri potrebbe tradursi in una gestione ancor più efficace e incisiva della squadra. Tuttavia, Ambrosini pone una condizione chiara per il successo: “molto passerà da quello che la società gli metterà a disposizione”. Un chiaro riferimento alla necessità di investimenti mirati e di un mercato all’altezzadelle ambizioni. Questo significa che il nuovo corso del Milan non dipenderà solo dalla bravura di Allegri, ma anche dalla capacità della dirigenza di supportarlo con gli strumenti giusti, ovvero acquisti di qualità che possano elevare il livello tecnico della rosa. La sinergia tra allenatore e società sarà quindi la chiave per sbloccare il potenziale di questa nuova era.