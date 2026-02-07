Allegri Milan, il caso Mateta e la verità di Branchini: «Visite rigide? Una fortuna»

Allegri Milan, l’agente Branchini interviene con decisione sulla questione legata al mancato acquisto del centravanti francese

Il calciomercato del Milan continua a far discutere, non solo per le operazioni concluse, ma anche per i colpi sfumati all’ultimo istante. Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni riguarda il mancato approdo a Milanello di Jean-Philippe Mateta, il possente attaccante francese reduce da stagioni importanti in Premier League e noto per la sua straripante forza fisica e l’abilità nel gioco aereo. Il giocatore non ha superato i test clinici necessari per il tesseramento, sollevando diverse speculazioni sull’accuratezza dello staff medico meneghino.

Sulla questione è intervenuto Giovanni Branchini, storico e influente agente sportivo di Massimiliano Allegri — il tecnico livornese che siede sulla panchina rossonera, celebre per il suo pragmatismo tattico e la capacità di gestire i momenti di pressione. Durante un intervento ai microfoni di Radio Deejay, il procuratore ha voluto smorzare le polemiche riguardanti l’eccessiva severità dei controlli medici del club, sottolineando come la prudenza sia un valore fondamentale per la stabilità della società e per la salute degli stessi atleti.

Secondo Branchini, il caso relativo a Jean-Philippe Mateta è emblematico di una gestione poco lucida da parte dell’entourage del calciatore e del Crystal Palace. Il club inglese, attraverso il proprio allenatore Oliver Glasner — il tecnico austriaco che predilige ritmi alti e pressing asfissiante — aveva infatti parlato di una terapia conservativa per risolvere un problema al ginocchio. Tuttavia, tale scelta si è rivelata inefficace, portando il Milan a desistere dall’acquisto per evitare di tesserare un elemento non idoneo alla competizione immediata.

Ecco le dichiarazioni di Giovanni Branchini:

MILAN – «Se è vero che tra i procuratori gira voce di evitare il Milan per via delle visite mediche rigide? No. Per fortuna che le fanno rigide le visite mediche, così evitano problemi a tutti. Ma credo che il giocatore negli ultimi mesi non sia stato ben consigliato. Ho letto una dichiarazione dell’allenatore del Crystal Palace che in merito ha detto che il giocatore aveva scelto una terapia conservativa. Ma in certi casi è assolutamente deleteria, tanto che dovrà quasi certamente subire un intervento. È stato meglio evitare una situazione non stabile, come quando i giocatori non sono in condizione e hanno delle patologie evidenti.»