Allegri 2.0 al Milan: ex Juventus nel mirino per la rivoluzione rossonera. Tutti i nomi sul taccuino e le relative quote

Allegri cambia il Milan: tanti ex calciatori della Juve nel mirino del tecnico livornese. I nomi sul piatto e le relative quote

L’aria di cambiamento soffia forte in casa Milan, e con il possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, si delinea una vera e propria rivoluzione. L’inedita versione “Allegri 2.0” al Milan porterebbe con sé una chiara impronta: quella di rinforzare la rosa con volti noti, ex Juventus che il tecnico livornese ha allenato fino alla scorsa stagione. Un mercato che si preannuncia incandescente, con nomi altisonanti e quote scommesse che già delineano scenari affascinanti.

Vlahovic e Rabiot: I Colpi Più Caldi del Mercato Rossonero

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, i bookmaker hanno già acceso i riflettori sui potenziali acquisti. Il nome in cima alla lista dei desideri di Allegri e del calciomercato Milan è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, la cui permanenza alla Juventus non è affatto scontata, è quotato a 1,85 per un suo approdo a Milano entro il 1° settembre. Una quota che lo rende il favorito assoluto per rinforzare il reparto offensivo rossonero, garantendo gol e fisicità.

Subito dopo Vlahovic, un altro ex bianconero su cui Allegri punterebbe forte è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è valutato a 2 per un suo ritorno in Italia, questa volta sponda rossonera. La sua esperienza internazionale e la capacità di dettare i tempi a centrocampo lo renderebbero un tassello fondamentale per la mediana del nuovo Milan di Allegri.

Chiesa: La Possibile Reunion e Altri Nomi Sulla Lista

Le recenti dichiarazioni di Federico Chiesa nei confronti del suo ex allenatore hanno alimentato le voci di una possibile reunion a Milano. L’esterno offensivo, che ha mostrato grande stima per Allegri, è quotato a 2,50 per vestire la maglia rossonera. Un’operazione che aggiungerebbe velocità, dribbling e imprevedibilità all’attacco del Milan.

Non solo grandi nomi, però. La lista dei possibili innesti di Allegri include anche profili più giovani ma di sicuro interesse. Andrea Cambiaso, terzino duttile e apprezzato per la sua fase difensiva e propositiva, è un nome caldo per il post-Hernandez ed è offerto a 3. Lo stesso valore di mercato è attribuito a Hans Nicolussi Caviglia, giovane centrocampista che potrebbe rappresentare una scommessa vincente per il futuro. Entrambi i calciatori potrebbero portare nuova linfa e prospettive importanti alla rosa milanista.

Pogba: Un’Ipotesi Lontana ma Suggestiva

Infine, l’ipotesi più suggestiva ma al contempo più remota riguarda Paul Pogba. Il centrocampista francese, ancora svincolato dopo la lunga squalifica, è quotato a ben 20 volte la posta per un suo approdo al Milan. Un’operazione estremamente complessa ma che, qualora si concretizzasse, rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena per il calciomercato estivo. Nonostante la quota elevata, il fascino del “Polpo” Pogba e il suo innegabile talento potrebbero sempre riservare delle sorprese.

Il Milan si prepara a un’estate di mercato intensa e ricca di colpi, con Massimiliano Allegri pronto a plasmare la sua nuova squadra attingendo, in parte, anche dal suo passato in bianconero, come riportato da Calciomercato.com. Sarà interessante vedere quanti di questi nomi si concretizzeranno e quale sarà l’impatto sulla prossima stagione dei rossoneri.