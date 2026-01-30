Allegri a raccolta con la dirigenza: il tecnico rossonero è stato a Casa Milan per un vertice di mercato. I dettagli

Allegri ha incontrato la dirigenza a Casa Milan per un vertice di mercato: ecco tutti i dettagli da Mateta a Odogu

Mattinata intensa e decisiva in via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito da Sky, il tecnico Massimiliano Allegri si è recato personalmente a Casa Milan per un vertice di mercato con i vertici societari. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire le strategie per gli ultimi scampoli di questa sessione invernale, con la priorità assoluta di consegnare all’allenatore livornese i rinforzi necessari per puntare agli obiettivi stagionali.

Allegri, Mateta subito e il possibile prestito di Odogu

Il nome caldissimo delle ultime ore resta quello di Jean-Philippe Mateta. Il Milan ha impresso un’accelerata importante per convincere il Crystal Palace e «il Diavolo vorrebbe portarlo subito a Milanello alla corte del tecnico livornese». Ma le manovre non si fermano all’attacco: la dirigenza continua a lavorare per un innesto nel reparto arretrato. L’eventuale arrivo di un nuovo centrale cambierebbe le gerarchie interne: in quel caso, il giovane David Odogu potrebbe essere ceduto in prestito per maturare esperienza e giocare con maggiore continuità.

