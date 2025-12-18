Allegri a Mediaset: «Partita decisa dai nostri errori. Difesa a 4? Una sconfitta non cambia un lavoro di tre mesi»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Mediaset alla conclusione di Napoli-Milan

Massimiliano Allegri, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: «Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo comportarci meglio sui due gol. Abbiamo giocato una buona partita ma loro hanno vinto meritatamente».

Sull’arbitraggio: «L’arbitro ha arbitrato molto bene, sono stati bravi. Noi dobbiamo analizzare la partita e dobbiamo lavorare sui gol presi. Nelle ultime partite prendiamo gol facilmente, questa sconfitta è un’opportunità per rimettersi in piedi. Ci dispiace per l’eliminazione, ma ora pensiamo al campionato».

Sulla prestazione: «Abbiamo avuto qualche situazione favorevole, bisognava attaccare meglio l’area. Poi le partite vengono decise anche dagli errori. Quando, per tre partite, prendi sempre due gol c’è sicuramente da rivedere come difendiamo».

Su un possibile cambiamento alla difesa a 4: «Stasera era una partita che dovevamo recuperare, ma non è che una partita può stravolgere ciò che è stato fatto in tre mesi. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Il nostro obiettivo è finire tra le prime quattro, ma non dobbiamo perdere fiducia. I ragazzi hanno fatto buoni risultati in campionato, dobbiamo riprendere il cammino».

Su Nkunku: «Si è dato da fare, ha avuto situazioni favorevoli. Ha ottime qualità e alla fine verranno fuori. Il gol magari lo sbloccherà, ci sono dei ragazzi che hanno bisogno di inserirsi e giocatori che fanno subito gol. Le sue qualità sono importanti e vanno sfruttate».