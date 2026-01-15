Allegri: «Maignan bravo a tenerci in piedi. Nkunku pensavo avesse sbagliato. Nel secondo tempo tutta un’altra partita»

Allegri nel post partita ha commentato il match andato in scena al Sinigaglia tra Como e Milan

Massimiliano Allegri al termine di Como-Milan, recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida. Queste le sue parole:

LA PARTITA – «All’inizio avevamo qualche linea di passaggio buona poi in svantaggio ci siamo disuniti e abbiamo rischiato su qualche ripartenza e qualche inserimento. Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi ci siamo messi a 3 davanti e una volta tornati in parità ho preferito ricambiare».

LA POSIZIONE DI LEAO SUL GOL – «Per dare più respiro volevo metterlo più vicino a Nkunku in fase di non possesso e allargarlo in fase di possesso. Ha fatto un aggancio e una giocata meravigliosa».

LEAO E IL RIGORE – «Voleva tirare lui è un rigorista come Nkunku, ma in quel momento mi sono sentito di far tirare Nkunku. Poi ho visto mezza tribuna che esultava e pensavo avesse sbagliato (ride, n.d.r)».

I SUBENTRATI – «Fullkrug è entrato benissimo, come Ricci, Loftus e Jashari negli ultimi minuti».

MAIGNAN DECISIVO – «Maignan ci ha tenuto in piedi per non andare sotto 2-0, siamo stati fortunati a pareggiare su rigore, poi nel secondo tempo è stata un’altra partita».