Connect with us

HANNO DETTO

Allegri: «Maignan bravo a tenerci in piedi. Nkunku pensavo avesse sbagliato. Nel secondo tempo tutta un’altra partita»

Published

51 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri nel post partita ha commentato il match andato in scena al Sinigaglia tra Como e Milan

Massimiliano Allegri al termine di Como-Milan, recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida. Queste le sue parole:

LA PARTITA«All’inizio avevamo qualche linea di passaggio buona poi in svantaggio ci siamo disuniti e abbiamo rischiato su qualche ripartenza e qualche inserimento. Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi ci siamo messi a 3 davanti e una volta tornati in parità ho preferito ricambiare».

LA POSIZIONE DI LEAO SUL GOL«Per dare più respiro volevo metterlo più vicino a Nkunku in fase di non possesso e allargarlo in fase di possesso. Ha fatto un aggancio e una giocata meravigliosa».

LEAO E IL RIGORE«Voleva tirare lui è un rigorista come Nkunku, ma in quel momento mi sono sentito di far tirare Nkunku. Poi ho visto mezza tribuna che esultava e pensavo avesse sbagliato (ride, n.d.r)».

I SUBENTRATI«Fullkrug è entrato benissimo, come Ricci, Loftus e Jashari negli ultimi minuti».

MAIGNAN DECISIVO«Maignan ci ha tenuto in piedi per non andare sotto 2-0, siamo stati fortunati a pareggiare su rigore, poi nel secondo tempo è stata un’altra partita».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×