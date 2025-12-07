 Allegri parla della mancanza dei gol dei centrocampisti
Allegri e la mancanza dei gol... dai centrocampisti. Le parole del tecnico rossonero su Loftus-Cheek e non solo

Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Torino, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così sulla sfida ai granata. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra a quella dei singoli, fino agli errori da non fare durante la partita. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Allegri parla così dell’assenza dei gol dei centrocampisti

Sulla mancanza dei gol dei centrocampisti: «Eravamo partiti bene con Loftus-Cheek a Lecce su palla inattiva poi ci siamo fermati. Sicuramente arriveranno perchè ce l’hanno nelle gambe. Dobbiamo migliorare nelle palle inattive sia a favore che contro. L’importante è lavorare da squadra. Giovedì abbiamo difeso bene a parte un paio di situazioni. Però non basta, dobbiamo migliorare entrambe le fasi e portare a casa il risultato».

LA CONFERENZA COMPLETA DI ALLEGRI

