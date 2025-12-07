Allegri e il momento difficile di Gimenez. Il tecnico rossonero parla così dell’attaccante messicano

 Allegri parla così del momento complicato di Gimenez
Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Torino, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così sulla sfida ai granata. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra a quella dei singoli, fino agli errori da non fare durante la partita. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Allegri parla così di Santiago Gimenez

Sul momento difficile di Gimenez: «Santiago sta lavorando, in settimana speriamo di riaggregarlo parzialmente con la squadra. Speriamo tutti di averlo perchè abbiamo bisogno di lui. Pure se non ha segnato è un calciatore affidabile. Non ha disimparato a fare gol, non è stato facile per lui. Non tutti i calciatori sono uguali. Però Gimenez deve rientrare e speriamo di averlo presto».

LA CONFERENZA COMPLETA DI ALLEGRI

