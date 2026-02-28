Allegri blinda il presente e allontana le ombre sul futuro rossonero: il tecnico prende posizione in conferenza stampa

Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Cremonese, ha confermato la volontà di rimanere in rossonero

È un momento cruciale per la stagione del Milan, e Massimiliano Allegri ha preso la parola per presentare la delicata trasferta di campionato. In vista del match esterno contro la Cremonese, valido per la 27° giornata di Serie A, il tecnico ha analizzato la situazione della squadra e le insidie di un confronto che si disputerà nell’inusuale orario delle 12:30 di domenica. Queste le sue parole sul futuro:

FUTURO – «Futuro? Di queste voci che sono uscite in settimana con la società c’è totale sintonia. Poi com’è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi. È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni e aver iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi splendidi. La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Per fare questo bisogna ottenere il risultato più importante. A marzo per ora stiamo abbastanza bene. Ora dobbiamo vedere se siamo bravi a rimanere lì o a fare l’ultimo scalino. C’è sintonia tra me e la società».

