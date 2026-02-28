Connect with us

HANNO DETTO

Allegri blinda il presente e allontana le ombre sul futuro rossonero: il tecnico prende posizione in conferenza stampa

Published

3 ore ago

on

By

Allegri

Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Cremonese, ha confermato la volontà di rimanere in rossonero

È un momento cruciale per la stagione del Milan, e Massimiliano Allegri ha preso la parola per presentare la delicata trasferta di campionato. In vista del match esterno contro la Cremonese, valido per la 27° giornata di Serie A, il tecnico ha analizzato la situazione della squadra e le insidie di un confronto che si disputerà nell’inusuale orario delle 12:30 di domenica. Queste le sue parole sul futuro:

FUTURO – «Futuro? Di queste voci che sono uscite in settimana con la società c’è totale sintonia. Poi com’è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi. È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni e aver iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi splendidi. La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Per fare questo bisogna ottenere il risultato più importante. A marzo per ora stiamo abbastanza bene. Ora dobbiamo vedere se siamo bravi a rimanere lì o a fare l’ultimo scalino. C’è sintonia tra me e la società».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: la conferenza stampa di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×