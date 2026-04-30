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Allegri Furlani, nuovo incontro verso il futuro: vertice di mercato ma tutto passa dalla Champions League

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Allegri Furlani, oggi a Milanello nuovo vertice per programmare la prossima stagione: Champions League decisiva

La dirigenza del Milan accelera i tempi per definire la squadra della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani è atteso oggi a Milanello per un nuovo confronto diretto con Massimiliano Allegri. L’obiettivo dell’incontro è proseguire il lavoro di pianificazione già avviato nelle scorse settimane, cercando di armonizzare le ambizioni tecniche con la sostenibilità finanziaria del club.

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Allegri Furlani e il nodo Champions: mancano sei punti

Il summit odierno si concentrerà sulle priorità per il rafforzamento della rosa, ma la programmazione resta legata al traguardo sportivo immediato:

  • Richieste Tecniche: Allegri ribadirà i ruoli attualmente scoperti che necessitano di innesti di qualità, come la mediana (dove restano caldi i nomi di Goretzka e Koné) e l’attacco.
  • Equilibrio Economico: Spetterà a Furlani il compito di far quadrare i conti societari con le esigenze espresse dal tecnico e dal suo staff.
  • Corsa Champions: Nonostante la pianificazione futura, il focus resta il campo. Per l’aritmetica qualificazione alla massima competizione europea mancano sei punti.
  • Scenari e Rivali: La quota potrebbe abbassarsi qualora Roma e Como, attualmente appaiate al quinto posto, non dovessero fare bottino pieno nelle ultime quattro giornate di campionato.

Il vertice di oggi segna un passaggio fondamentale per blindare la guida tecnica e definire il budget per la campagna acquisti del 2026.

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