Allegri e le critiche a Fofana. Le parole del tecnico rossonero a difesa del centrocampista francese

Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Torino, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così sulla sfida ai granata. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra a quella dei singoli, fino agli errori da non fare durante la partita. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Allegri a difesa di Fofana

Sulle critiche a Fofana: «Fofana è criticato perché ogni tanto fa degli errori tecnici ma è un giocatore importante. Secondo me, per le sue potenzialità deve avere l’ambizione di fare molto di più sia in zona gol che in zona difensiva. Domani giocherà un altro con caratteristiche diverse ma comunque utile alla squadra».

