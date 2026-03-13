Allegri tra sogno e realtà: il Milan e la sottile linea rossa verso lo Scudetto – VIDEO

Allegri e i suoi cullano il sogno scudetto ma il focus deve rimanere sulla vitale qualificazione alla prossima Champions League

La vittoria nel Derby di Milano non è stata solo una questione di supremazia cittadina o di orgoglio ferito; è stata la scintilla che ha riacceso un incendio di speranza in una stagione che sembrava destinata a una tranquilla gestione del piazzamento. Oggi, con l’eco dei festeggiamenti ancora nell’aria di Milanello, il mondo rossonero si trova davanti a un bivio psicologico: assecondare il brivido di una rimonta impossibile o blindare con pragmatismo il traguardo che garantisce il futuro. Sette punti di distacco dall’Inter a dieci giornate dalla fine sono una montagna ripida, ma nel DNA del Milan esiste un precedente che impedisce a chiunque di chiudere il cassetto dei sogni prima del tempo.

Allegri e l’impresa del 1999 come bussola: quando il Milan di Zaccheroni riscrisse la storia»

Il pensiero vola inevitabilmente alla stagione 1998-99. Allora, il Milan di Alberto Zaccheroni si trovava in una situazione persino più disperata: sette punti di svantaggio dalla Lazio di Sven-Göran Eriksson, ma con solo sette partite ancora da disputare. Quella che seguì fu una cavalcata leggendaria, fatta di sette vittorie consecutive e di un sorpasso all’ultima curva che resta una delle pagine più incredibili della storia del calcio italiano. Oggi, con dieci partite a disposizione, il margine di manovra sarebbe tecnicamente superiore. La solidità difensiva ritrovata da Massimiliano Allegri e il rientro di pedine fondamentali come Santiago Gimenez autorizzano a pensare che questo Milan abbia la forza mentale per non sbagliare più un colpo, mettendo pressione a un’Inter che, dopo il Derby, potrebbe avvertire i primi scricchiolii nelle certezze fin qui granitiche.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Tuttavia, tra il sogno e la realtà corre un filo sottile che la dirigenza rossonera, guidata dalla saggezza tattica di Allegri, deve saper maneggiare con cura. Se è vero che sognare lo Scudetto è il sale del tifo, è altrettanto vero che il focus primario deve restare inchiodato sulla qualificazione in Champions League. I numeri non mentono: mancano 12 punti per la certezza matematica del ritorno nell’Europa che conta. In un calcio moderno dove il bilancio economico pesa quanto (se non più) della bacheca trofei, fallire l’ingresso nella massima competizione continentale sarebbe un disastro che vanificherebbe i progressi mostrati in questo 2026.

Il “tesoretto” da oltre 70 milioni di euro garantito dalla Champions è il carburante necessario per il mercato che verrà, per blindare i rinnovi pesanti e per tentare colpi internazionali alla Goretzka. Perdere di vista questo obiettivo per inseguire una chimera tricolore potrebbe essere un errore fatale. Allegri lo sa bene: la sua forza è sempre stata il pragmatismo. La squadra deve scendere in campo ogni domenica con la ferocia di chi vuole vincere lo Scudetto, ma con la consapevolezza che ogni punto conquistato è prima di tutto un mattone per la stabilità del club.

Sognare è lecito, anzi doveroso per chi indossa questi colori, ma la realtà di via Aldo Rossi parla chiaro: il Milan deve tornare stabilmente nell’élite europea. Se poi, lungo la strada verso la Champions, l’Inter dovesse inciampare e quel distacco di sette punti dovesse ridursi ulteriormente, allora la storia di Zaccheroni smetterà di essere un racconto nostalgico per diventare un presente entusiasmante. Per ora, il diktat di Milanello deve essere: piedi per terra e testa all’Europa.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL MILAN (IN AUDIO)