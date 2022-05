Allegri: «Rimpianti? Ce li abbiamo noi e gli altri»

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juve e Venezia. Di seguito le sue parole

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juve e Venezia. Di seguito le sue parole:

PUNTI PERSI – «Ce ne sono stati tanti. Quando arrivi a questo punto ci sono un po’ di rimpianti per le cose perse. Ce li abbiamo noi e gli altri, ma oggi dobbiamo concentraci sui punti da fare e fare un altro passo per la Champions contro un Venezia che ha ancora chance per salvarsi».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE