Allegri a Dazn prima di Como Milan: «La classifica adesso conta. Dobbiamo fare questi punti per arrivare in quella posizione. Ecco cosa serve alla squadra»

Allegri a Dazn prima di Como Milan: le parole del tecnico rossonero in vista del recupero della sedicesima giornata di Serie A

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Como, analizzando il momento dei rossoneri, le difficoltà tattiche dell’incontro e le scelte legate ai singoli, a partire da Rafael Leao e Niclas Fullkrug.

LA CLASSIFICA E LE DIFFICOLTÀ DELLA GARA – «La classifica ora conta, abbiamo fatto 40 punti ma dobbiamo farne altrettanti per rientrare tra le prime 4 e rimanere attaccati a quello che è il treno di testa. Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise: un ottimo possesso palla e subisce pochi gol. Ci vorrà un aspetto tecnico molto pulito e preciso».

LEAO E GLI INSERIMENTI – «Non solo Leao, ci vogliono gli inserimenti da dietro e dalle seconde linee. Bisogna essere molto bravi a scappare da quella pressione quando ti riaggrediscono».

FULLKRUG A DISPOSIZIONE – «Il ragazzo si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato quindi l’ho portato dietro. A dimostrazione che è un giocatore caratteriale e ci tiene molto, è molto importante per noi».

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

