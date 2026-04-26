Allegri a Dazn: «È sempre Milan Juventus, sarà una bella partita. Ecco come stanno Pulisic e Leao»

Allegri ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus, soffermandosi sul valore dei bianconeri e sulle condizioni di Pulisic e Leao

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare una delle gare più attese della stagione. Il tecnico rossonero ha evidenziato la difficoltà della sfida contro una squadra in crescita, sottolineando gli aspetti che il Milan dovrà curare per ottenere un risultato positivo a San Siro.

LA SFIDA CONTRO LA JUVENTUS – «E’ sempre Milan-Juventus, sarà una bella partita. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, non prende gol da tre partite. Noi dovremo essere ordinati e concentrati e fare meglio tecnicamente».

Allegri ha poi parlato anche delle condizioni di Christian Pulisic e Rafael Leao, due uomini chiave dell’attacco rossonero chiamati a incidere in una gara di altissimo livello.

PULISIC E LEAO – «Stanno bene, a entrambi manca solo il gol. Sono due giocatori che da un momento all’altro possono risolvere la partita».

Infine, il tecnico del Milan ha analizzato le caratteristiche della Juventus, elogiando la qualità della rosa e l’impatto avuto da Luciano Spalletti sulla squadra bianconera.

L’ANALISI SUI BIANCONERI – «Sono bravi a muoversi e ad entrare all’interno del campo, noi dovremo essere compatti. Hanno giocatori bravi nell’uno contro uno, hanno una delle rose più forti del campionato, l’arrivo di Spalletti le ha dato qualcosa in più».

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