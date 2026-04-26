Allegri a Dazn: «Contenti di questo punto. Per la Champions servono due vittorie. Leao? Non è mai stato continuo, ma…»

Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale di Milan Juventus

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio finale del match tra Milan e Juventus, sfida valevole per la 34esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA PARTITA: «Una partita molto equilibrata, tattica. Abbiamo avuto un paio di situazioni, come le ha avute anche la Juventus. I ragazzi hanno difeso molto bene, c’è da essere contenti per il punto. Ad oggi per la Champions c’è da vincere due partite».

SULLE RIPARTENZE PRESE: «Diciamo che con l’Udinese ne avevamo prese già abbastanza. Oggi però non ho nulla da ridire ai ragazzi, hanno difenso molto bene».

SU LEAO: «Anche io sono estimatore di Rafa. Come prestazione, oggi, è stata una delle sue migliori partite. Deve migliorare su alcune situazioni, però non si può pensare che un giocatore del genere possa avere continuità di prestazione. Penso che non l’abbia mai avuta. Oggi si è dato da fare anche in fase difensa, sono molto contento. Ha accelerato due volte, cosa che ultimamente non riusciva a fare».

SU PULISIC: «Christian è un ragazzo molto sensibile, questo momento lo accusa un po’ di più. Giocando senza un centravanti vero patisce un pochino di più. Io però devo dare equilibrio alla squadra e so che così può essere penalizzato».

QUANTI PUNTI MANCANO ALLA CHAMPIONS: «6 punti. Mancano due vittorie, ad oggi. Poi vediamo cosa succede domenica».

SULLA CLASSIFICA: «Alla fine il risultato è la somma dei punti, questo è un punto importante perché ora non ci mancano 7 punti ma 6. Speriamo che non si decida all’ultima partita, ora c’è da preparare quella contro il Sassuolo».