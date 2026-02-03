Allegri a Dazn: «Stasera era importante, in classifica si erano avvicinati. In questo momento è più importante guardarsi dietro, ecco perché…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Bologna e Milan

Massimiliano Allegri, alla conclusione del match tra Bologna e Milan, sfida valevole per 23esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Su Nkunku e Loftus-Cheek: «Sono giocatori di ottima qualità, stasera era una partita da giocare seriamente perché in classifica si erano avvicinati molto. I ragazzi sono stati molto bravi, sia in difesa che in attacco».

Sulla prestazione: «Potevamo fare anche meglio, soprattutto nella gestione della palla e nelle giocate più precise e determinanti. Stasera, secondo me, abbiamo giocato meglio perché Nkunku e Loftus-Cheek, davanti, hanno fatto bene».

Sull’obiettivo della squadra: «Era importante arrivare a 50 punti, ripeto che il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro. I ragazzi hanno difeso sul 3-0 perché non prendere gol fa sempre bene. Credo che è più importante guardare dietro, perché il campionato è ancora lungo. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e cerchiamo di recuperare i giocatori».

Sui momenti della partita: «In alcuni momenti devi solo gestire la palla e se possibile farlo nella metà campo avversaria. Lo abbiamo fatto bene e anche chi è entrato ha fatto bene. Bisogna essere contenti ma dobbiamo pensare già al Pisa »

Sul tanto tempo per riposare e preparare le partite: «Io dico sempre che, a me, piacerebbe giocare tante partite. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per preparare le partite ma l’obiettivo, per l’anno prossimo, è giocare la Champions»