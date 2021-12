Allegri: «Milan fuori dalla Champions? Dispiace. Aveva un girone difficile»

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha commentato anche l’eliminazione del Milan dalle coppe europee. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia, Massimilaino Allegri ha commentato l’eliminazione dalla Champions League di Milan e Atalanta. Le parole del tecnico.

UNICA ITALIANA PRIMA NEL GIRONE IN EUROPA – «In tanti dicono tante cose, in pochi le indovinano. Il calcio è bello perché opinabile. Mi dispiace che sia Atalanta e sia Milan siano uscite. Il Milan dopo tanti anni è tornato in Champions e aveva un girone difficile, spiace anche per l’Atalanta. Il primo posto è una soddisfazione, ma in questo momento non dobbiamo pensare alla Champions ma al campionato in cui siamo in ritardo».

