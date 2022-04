Allegri: «Non giocheremo per far perdere lo scudetto all’Inter. Sul Milan…»

Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus Inter

Ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Inter in cui parla della lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli:

FAVORITA TRA JUVE E INTER – «Quando ci sono queste partite, il derby d’Italia, è difficile dirlo. L’Inter, insieme a Napoli e Milan, è una candidata a vincere lo Scudetto. Domani dobbiam fare una grande prestazione per continuare il percorso iniziato e cercare di consolidare il quarto posto e battere la squadra campione d’Italia».

INTER – «Non giochiamo per far perdere lo Scudetto all’Inter, ma per far punti per arrivare nelle prime quattro. Il nostro obiettivo è giocare la Champions».