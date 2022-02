Saelemaekers: «Il nostro obiettivo è sempre lo scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sport Mediaset della corsa scudetto del Milan: ecco tutte le sue dichiarazioni a due giorni dall’Udinese

Alexis Saelemaekers è stato intervistato da SportMediaset a due giorni da Milan-Udinese. Le sue parole:

SULLA GARA CON LA SALERNITANA: «Siamo stati troppo frenetici, non ci siamo presi il giusto tempo per provare a giocare e pensare. È una lezione per noi in vista delle prossime partite, dobbiamo imparare da questa situazione per non commettere ancora gli stessi errori».

SULLO SCUDETTO: «Ci pensiamo, sì. Abbiamo fatto tanto tanto lavoro per essere qua dove siamo e penso che per noi è importante anche dimostrare con qualche trofeo che siamo una grande squadra. Ci pensiamo sì, ma per il momento è importante pensare partita per partita e di vincere il più possibile. Poi in futuro si vedrà se possiamo vincere lo scudetto o no. Però noi dobbiamo essere concentrati solo sulle partite, poi vedremo».