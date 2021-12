Tacchinardi sicuro: «Il Milan di Pioli non ha un piano B»

Alessio Tacchinardi ha analizzato l’andamento del Milan di Pioli sottolineando come ai rossoneri manchi un piano B

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento del Milan di Pioli dagli studi di Pressing. Le sue parole:

«Ibra è il leader del Milan. Se il Milan non va a 200 all’ora non riesce a vincere, quindi servirebbe un piano B che potrebbe essere giocare con qualche lancio lungo in più in area, il problema è che al momento c’è solo Ibrahimovic».