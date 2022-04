Alessio Romagnoli è al lavoro per provare ad andare in panchina nel match contro il Torino. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, il capitano rossonero Alessio Romagnoli è al lavoro per riuscire a tornare almeno in panchina per la gara di domani sera.

Il difensore aveva accusato un fastidio muscolare poche ore prima dell’ultima sfida di campionato contro il Bologna.