Nista su Vicario: «E’ molto forte e può essere il portiere del futuro». Ecco le parole dell’ex calciatore

Alessandro Nista ha parlato ai microfoni di TMW di Vicario, obiettivo del Milan per sostituire Maignan in questa seconda parte di stagione. Ecco di seguito le parole dell’ex portiere:

«E’ molto forte, ha fato un percorso coerente per arrivare in alto e ora si è consolidato. sono convinto che sia pronto per qualunque realtà. Può essere il portiere del futuro al pari di Meret».