De Calò: «Nel Milan sono calati alcuni calciatori importanti, su Ibra...»

Alessandrò De Calò, noto giornalista, è convinto che il Milan arrivi alla sfida di domenica in condizioni peggiori del Napoli: le sue parole

Alessandro De Calò è intervenuto a Sky Sport per parlare di Milan-Napoli:

«Credo che in questo momento il Milan sia in peggiori condizioni del Napoli. La squadra di Spalletti, anche nelle sconfitte, ha mantenuto il proprio stile di gioco mentre il Milan ha avuto un calo di rendimento in alcuni giocatori importanti come Bennacer, Theo, Kessie o Saelemaekers. Ibrahimovic è un grandissimo campione ma non basta da solo per trascinare l’attacco rossonero».