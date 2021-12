Budel: «Il Milan è stanco ma possiede una grande qualità»

Alessandro Budel, ex calciatore ed attuale commentatore per DAZN, ha analizzato il momento del Milan in vista della gara contro il Napoli

Alessandro Budel è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, per parlare di Milan-Napoli, big match in programma domenica sera:

«Per entrambe sarà importante non perdere terreno dall’Inter, che ad oggi è la favorita. Fino a qualche settimana fa credevo che gli azzurri fossero avanti a tutti, ora non ne sono più così convinto. I rossoneri sono stanchi, ma riescono sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Mi spiace non poter vedere ambedue le squadre al completo».