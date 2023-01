Aldo Serena sul Milan: «Ha buttato via una grande chance con la Roma». Le parole dell’ex rossonero

Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Tuttosport del Milan e della sfida contro la Roma. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Ha buttato via una grande chance con la Roma. Avrebbe potuto rivitalizzare le ambizioni scudetto con quei tre punti. Invece, li ha gettati via con quel finale. Mi sembra che l’epilogo fotografi l’incompletezza attuale del Milan. Forse ha avuto un po’ di paura e si è chiuso troppo. Peccato per i rossoneri perché certe dinamiche di partita possono incidere sul morale. Va detto che forse anche Pioli ci ha messo del suo»