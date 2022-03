Albertosi: «Il Milan la squadra più strutturata per lo scudetto, su Ibra..»

Ricky Albertosi ha parlato a Tuttomercatoweb, da doppio ex, della sfida di domani del Milan contro il Cagliari

«Credo che a questo punto il Milan non possa più regalare punti come ha fatto in qualche occasione. Gioca a Cagliari contro una squadra impegnata nella lotta per salvarsi e che darà tutto però c’è una grande differenza tra le due formazioni»

IBRA – «Darà spinta, ha una personalità incredibile, in campo si fa sentire, chiama la squadra, dà ordini all’attacco. Ibra sarà molto importante»

PRESSIONE – «Ormai è abituato ad avere pressione addosso, il Milan da un paio di anni lotta per vincere il campionato e quest’anno la squadra è più strutturata»

CAGLIARI – «Credo che se la giocherà col Venezia per restare in A».

VITTORIE DI MISURA – «Ha una buona difesa. Dopo l’infortunio di Romagnoli e con l’ingresso di Kalulu ha acquisito personalità e ha fatto della difesa un punto di forza. Basta un gol e vincono la partita, questo è accaduto ultimamente»

LEAO – «E’ stato decisivo nelle ultime partite ma tutti lo sono, si inseriscono e si creano occasioni da gol: che poi non sempre le concludano è un altro discorso»