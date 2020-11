Albertini: «Tonali mi piace, ma sta giocando con il freno a mano tirato»

Demetrio Albertini ha parlato di Sandro Tonali in maniera positiva per spronare il ragazzo a fare di più e a fare meglio

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan negli anni 1990, è stato intervistato dai colleghi di Gazzetta TV e ha parlato anche di Sandro Tonali.

Albertini, sul giovane centrocampista rossonera si è espresso in questi termini: «È arrivato in una squadra che aveva già un equilibrio, deve togliersi un po’ di timidezza ed avere più spregiudicatezza. A me piace come giocatore, ma deve avere meno il freno a mano tirato quando gioca perché ha tutte le qualità per fare bene».