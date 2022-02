Albertini racconta: «Ecco come si vince il Derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul derby

COME VINCERE – «Senso di appartenenza, generosità per i compagni e rispetto per i colori che si indossano sono questi i tre fattori che permettono di giocare un derby con l’equilibrio giusto. In campo poi devono deflagrare, è così che nascono i successi.»