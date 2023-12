L’agente di Kramaric esce allo scoperto: «È seguito in Italia, potrebbe giocare in tutti i club ma…». Le parole

L’agente dell’attaccante croato Kramaric, Vincenzo Cavaliere, ha parlato a Sportitalia per quanto riguarda il futuro del suo assistito rispondendo così alla domanda sull’interesse da parte del mercato Milan e Inter.

PAROLE – «Certo che è seguito. D’altronde, parliamo di un giocatore che potrebbe essere titolare in qualsiasi club in Italia. Il mercato e’ imprevedibile, ma l’Hoffenheim vorrà tenerselo stretto. Non vedo il Bologna come una possibile soluzione: i costi sono troppo alti».